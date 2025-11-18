Colony Avalanche Index מחיר היום

מחיר Colony Avalanche Index (CAI) בזמן אמת היום הוא $ 42.93, עם שינוי של 6.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAI ל USD הוא $ 42.93 לכל CAI.

Colony Avalanche Index כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,915,441, עם היצע במחזור של 44.68K CAI. ב‑24 השעות האחרונות, CAI סחר בין $ 41.62 (נמוך) ל $ 45.96 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 659.84, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 31.6.

ביצועים לטווח קצר, CAI נע ב +0.50% בשעה האחרונה ו -20.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Colony Avalanche Index (CAI) מידע שוק

