Colombian Peso מחיר היום

מחיר Colombian Peso (WCOP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WCOP ל USD הוא $ 0 לכל WCOP.

Colombian Peso כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 90,464, עם היצע במחזור של 276.90M WCOP. ב‑24 השעות האחרונות, WCOP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WCOP נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו +2.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 726.10.

Colombian Peso (WCOP) מידע שוק

שווי שוק $ 90.46K$ 90.46K $ 90.46K נפח (24 שעות) $ 726.10$ 726.10 $ 726.10 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.46K$ 90.46K $ 90.46K אספקת מחזור 276.90M 276.90M 276.90M אספקה כוללת 276,898,753.7968985 276,898,753.7968985 276,898,753.7968985

שווי השוק הנוכחי של Colombian Peso הוא $ 90.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 726.10. ההיצע במחזור של WCOP הוא 276.90M, עם היצע כולל של 276898753.7968985. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.46K.