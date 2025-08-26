עוד על COLA

Cola Token

Cola Token מחיר (COLA)

1 COLA ל USD מחיר חי:

$0.00199915
$0.00199915$0.00199915
0.00% 1D
USD
Cola Token (COLA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:42:59 (UTC+8)

Cola Token (COLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00199893
$ 0.00199893$ 0.00199893
24 שעות נמוך
$ 0.00201141
$ 0.00201141$ 0.00201141
גבוה 24 שעות

$ 0.00199893
$ 0.00199893$ 0.00199893

$ 0.00201141
$ 0.00201141$ 0.00201141

$ 0.00215718
$ 0.00215718$ 0.00215718

$ 0.00177254
$ 0.00177254$ 0.00177254

--

-0.04%

-0.69%

-0.69%

Cola Token (COLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00199915. במהלך 24 השעות האחרונות, COLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00199893 לבין שיא של $ 0.00201141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00215718, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00177254.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COLA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cola Token (COLA) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 1.30K
$ 1.30K$ 1.30K

0.00
0.00 0.00

650,000.0
650,000.0 650,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cola Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COLA הוא 0.00, עם היצע כולל של 650000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30K.

Cola Token (COLA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cola Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCola Token ל USDהיה . $ +0.0000197597.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCola Token ל USDהיה $ +0.0000762993.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cola Tokenל USDהיה $ -0.0000243536657632096.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.04%
30 ימים$ +0.0000197597+0.99%
60 ימים$ +0.0000762993+3.82%
90 ימים$ -0.0000243536657632096-1.20%

מה זהCola Token (COLA)

Project Description: ColaFactory is a yield farming project built on PulseChain, incorporating intelligent and unique farming mechanisms. With a focus on maximizing returns for participants, ColaFactory provides an innovative approach to yield farming on the PulseChain network. Unique Features: What sets ColaFactory apart is its intelligent and unique farming mechanisms. Unlike traditional yield farming projects, ColaFactory implements advanced algorithms and strategies to optimize farming rewards and minimize risks. This intelligent approach enhances the overall efficiency and profitability of the farming process, giving participants a competitive edge in the market. Project History: ColaFactory was conceived by a team of blockchain enthusiasts with a deep understanding of yield farming and decentralized finance (DeFi). The project started its development journey in [insert starting year] with the aim of revolutionizing the yield farming landscape. The team conducted extensive research, gathered insights from the community, and iterated on their ideas to create a truly innovative platform. Looking Ahead: The future of ColaFactory is filled with exciting prospects. The team is committed to continuously enhancing the platform by integrating new features and improving existing functionalities. They will focus on expanding partnerships, conducting thorough audits, and ensuring the security and reliability of the platform. Additionally, the team plans to explore cross-chain compatibility to enable users to leverage the benefits of other blockchain ecosystems. Token Utility: The native token of ColaFactory serves as the fuel for the ecosystem. It has multiple use cases within the platform, including: Governance: Token holders can participate in the decision-making process by voting on important proposals and protocol upgrades. Staking and Farming: Participants can stake their tokens to earn rewards or use them for yield farming, taking advantage of the intelligent

Cola Token (COLA) משאב

האתר הרשמי

Cola Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cola Token (COLA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cola Token (COLA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cola Token.

בדוק את Cola Token תחזית המחיר עכשיו‏!

COLA למטבעות מקומיים

Cola Token (COLA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cola Token (COLA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COLA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cola Token (COLA)

כמה שווה Cola Token (COLA) היום?
החי COLAהמחיר ב USD הוא 0.00199915 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COLA ל USD?
המחיר הנוכחי של COLA ל USD הוא $ 0.00199915. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cola Token?
שווי השוק של COLA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COLA?
ההיצע במחזור של COLA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COLA?
‏‏COLA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00215718 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COLA?
COLA ‏‏רשם מחירATL של 0.00177254 USD.
מהו נפח המסחר של COLA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COLA הוא -- USD.
האם COLA יעלה השנה?
COLA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COLA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:42:59 (UTC+8)

Cola Token (COLA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

