Cola Token (COLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00199893 24 שעות נמוך $ 0.00201141 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00215718 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00177254 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.04% שינוי מחיר (7D) -0.69%

Cola Token (COLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00199915. במהלך 24 השעות האחרונות, COLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00199893 לבין שיא של $ 0.00201141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00215718, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00177254.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COLA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cola Token (COLA) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.30K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 650,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cola Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COLA הוא 0.00, עם היצע כולל של 650000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30K.