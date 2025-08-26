Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) מידע על מחיר (USD)

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) המחיר בזמן אמת של הוא $1.037. במהלך 24 השעות האחרונות, CSUSDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.036 לבין שיא של $ 1.038, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CSUSDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.941992.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CSUSDL השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Coinshift USDL Morpho Vault הוא $ 71.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CSUSDL הוא 69.23M, עם היצע כולל של 69233430.14633758. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.83M.