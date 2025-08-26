עוד על CSUSDL

CSUSDL מידע על מחיר

CSUSDL אתר רשמי

CSUSDL טוקניומיקה

CSUSDL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Coinshift USDL Morpho Vault סֵמֶל

Coinshift USDL Morpho Vault מחיר (CSUSDL)

לא רשום

1 CSUSDL ל USDמחיר חי:

$1.037
$1.037$1.037
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:06:38 (UTC+8)

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.036
$ 1.036$ 1.036
24 שעות נמוך
$ 1.038
$ 1.038$ 1.038
גבוה 24 שעות

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 0.941992
$ 0.941992$ 0.941992

-0.01%

+0.00%

+0.11%

+0.11%

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) המחיר בזמן אמת של הוא $1.037. במהלך 24 השעות האחרונות, CSUSDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.036 לבין שיא של $ 1.038, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CSUSDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.941992.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CSUSDL השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) מידע שוק

$ 71.83M
$ 71.83M$ 71.83M

--
----

$ 71.83M
$ 71.83M$ 71.83M

69.23M
69.23M 69.23M

69,233,430.14633758
69,233,430.14633758 69,233,430.14633758

שווי השוק הנוכחי של Coinshift USDL Morpho Vault הוא $ 71.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CSUSDL הוא 69.23M, עם היצע כולל של 69233430.14633758. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.83M.

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Coinshift USDL Morpho Vaultל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinshift USDL Morpho Vault ל USDהיה . $ +0.0035536953.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinshift USDL Morpho Vault ל USDהיה $ +0.0066842946.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Coinshift USDL Morpho Vaultל USDהיה $ +0.010340662613976.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.00%
30 ימים$ +0.0035536953+0.34%
60 ימים$ +0.0066842946+0.64%
90 ימים$ +0.010340662613976+1.01%

מה זהCoinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL)

Steakhouse vaults aims to optimize yields by lending deposited assets against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) משאב

האתר הרשמי

Coinshift USDL Morpho Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Coinshift USDL Morpho Vault.

בדוק את Coinshift USDL Morpho Vault תחזית המחיר עכשיו‏!

CSUSDL למטבעות מקומיים

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CSUSDL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL)

כמה שווה Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) היום?
החי CSUSDLהמחיר ב USD הוא 1.037 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CSUSDL ל USD?
המחיר הנוכחי של CSUSDL ל USD הוא $ 1.037. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Coinshift USDL Morpho Vault?
שווי השוק של CSUSDL הוא $ 71.83M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CSUSDL?
ההיצע במחזור של CSUSDL הוא 69.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CSUSDL?
‏‏CSUSDL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CSUSDL?
CSUSDL ‏‏רשם מחירATL של 0.941992 USD.
מהו נפח המסחר של CSUSDL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CSUSDL הוא -- USD.
האם CSUSDL יעלה השנה?
CSUSDL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CSUSDL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:06:38 (UTC+8)

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.