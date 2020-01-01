CoinPays (CPY) טוקנומיקה
CoinPays is a cutting-edge platform specifically designed to simplify and democratize cryptocurrency payments for businesses and organizations of all sizes. Our mission is to make accepting cryptocurrency as easy and accessible as possible, whether you're running an e-commerce store, a non-profit organization, or any other type of business. By offering support for over 30 different cryptocurrencies, we enable merchants to cater to a broader audience, thereby expanding their market reach. Our platform is built with a strong focus on security, speed, and cost-efficiency, ensuring that transactions are processed seamlessly with minimal fees. CoinPays also provides detailed analytics and reporting tools, helping businesses to track their financial performance and optimize their operations. Ultimately, our goal is to empower businesses with the tools they need to thrive in the rapidly evolving digital economy, making cryptocurrency payments a standard and hassle-free option for everyone.
CoinPays (CPY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של CoinPays (CPY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CPY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CPYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CPYטוקניומיקה, חקרו אתCPYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
