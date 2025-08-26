CoinPays (CPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00462717 גבוה 24 שעות $ 0.00504956 שיא כל הזמנים $ 0.368157 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00369878 שינוי מחיר (שעה אחת) +6.40% שינוי מחיר (1D) +2.78% שינוי מחיר (7D) -4.48%

CoinPays (CPY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00495387. במהלך 24 השעות האחרונות, CPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00462717 לבין שיא של $ 0.00504956, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.368157, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00369878.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPY השתנה ב +6.40% במהלך השעה האחרונה, +2.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CoinPays (CPY) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 495.39K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CoinPays הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CPY הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 495.39K.