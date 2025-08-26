CoinDesk DeFi Select Index (DFX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.07 $ 2.07 $ 2.07 24 שעות נמוך $ 2.31 $ 2.31 $ 2.31 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 גבוה 24 שעות $ 2.31$ 2.31 $ 2.31 שיא כל הזמנים $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 המחיר הנמוך ביותר $ 0.950398$ 0.950398 $ 0.950398 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -10.29% שינוי מחיר (7D) -1.75% שינוי מחיר (7D) -1.75%

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) המחיר בזמן אמת של הוא $2.08. במהלך 24 השעות האחרונות, DFX נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.07 לבין שיא של $ 2.31, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.950398.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) מידע שוק

שווי שוק $ 161.77K$ 161.77K $ 161.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 161.77K$ 161.77K $ 161.77K אספקת מחזור 77.94K 77.94K 77.94K אספקה כוללת 77,937.05464392762 77,937.05464392762 77,937.05464392762

שווי השוק הנוכחי של CoinDesk DeFi Select Index הוא $ 161.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DFX הוא 77.94K, עם היצע כולל של 77937.05464392762. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 161.77K.