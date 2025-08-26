CoinDesk DeFi Select Index מחיר (DFX)
--
-10.29%
-1.75%
-1.75%
CoinDesk DeFi Select Index (DFX) המחיר בזמן אמת של הוא $2.08. במהלך 24 השעות האחרונות, DFX נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.07 לבין שיא של $ 2.31, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.950398.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של CoinDesk DeFi Select Index הוא $ 161.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DFX הוא 77.94K, עם היצע כולל של 77937.05464392762. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 161.77K.
במהלך היום, השינוי במחיר של CoinDesk DeFi Select Indexל USDהיה $ -0.238213629918917.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinDesk DeFi Select Index ל USDהיה . $ -0.1300752960.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinDesk DeFi Select Index ל USDהיה $ +0.5391963200.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CoinDesk DeFi Select Indexל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.238213629918917
|-10.29%
|30 ימים
|$ -0.1300752960
|-6.25%
|60 ימים
|$ +0.5391963200
|+25.92%
|90 ימים
|$ 0
|--
The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה CoinDesk DeFi Select Index (DFX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CoinDesk DeFi Select Index (DFX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CoinDesk DeFi Select Index.
בדוק את CoinDesk DeFi Select Index תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של CoinDesk DeFi Select Index (DFX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DFX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.