CoinDesk DeFi Select Index סֵמֶל

CoinDesk DeFi Select Index מחיר (DFX)

לא רשום

1 DFX ל USDמחיר חי:

$2.08
$2.08
-10.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
CoinDesk DeFi Select Index (DFX) טבלת מחירים חיה
CoinDesk DeFi Select Index (DFX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.07
$ 2.07
24 שעות נמוך
$ 2.31
$ 2.31
גבוה 24 שעות

$ 2.07
$ 2.07

$ 2.31
$ 2.31

$ 2.48
$ 2.48

$ 0.950398
$ 0.950398

--

-10.29%

-1.75%

-1.75%

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) המחיר בזמן אמת של הוא $2.08. במהלך 24 השעות האחרונות, DFX נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.07 לבין שיא של $ 2.31, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.950398.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) מידע שוק

$ 161.77K
$ 161.77K

--
----

$ 161.77K
$ 161.77K

77.94K
77.94K

77,937.05464392762
77,937.05464392762

שווי השוק הנוכחי של CoinDesk DeFi Select Index הוא $ 161.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DFX הוא 77.94K, עם היצע כולל של 77937.05464392762. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 161.77K.

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CoinDesk DeFi Select Indexל USDהיה $ -0.238213629918917.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinDesk DeFi Select Index ל USDהיה . $ -0.1300752960.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinDesk DeFi Select Index ל USDהיה $ +0.5391963200.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CoinDesk DeFi Select Indexל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.238213629918917-10.29%
30 ימים$ -0.1300752960-6.25%
60 ימים$ +0.5391963200+25.92%
90 ימים$ 0--

מה זהCoinDesk DeFi Select Index (DFX)

The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) משאב

האתר הרשמי

CoinDesk DeFi Select Indexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CoinDesk DeFi Select Index (DFX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CoinDesk DeFi Select Index (DFX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CoinDesk DeFi Select Index.

בדוק את CoinDesk DeFi Select Index תחזית המחיר עכשיו‏!

DFX למטבעות מקומיים

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CoinDesk DeFi Select Index (DFX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DFX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

כמה שווה CoinDesk DeFi Select Index (DFX) היום?
החי DFXהמחיר ב USD הוא 2.08 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DFX ל USD?
המחיר הנוכחי של DFX ל USD הוא $ 2.08. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CoinDesk DeFi Select Index?
שווי השוק של DFX הוא $ 161.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DFX?
ההיצע במחזור של DFX הוא 77.94K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DFX?
‏‏DFX השיג מחיר שיא (ATH) של 2.48 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DFX?
DFX ‏‏רשם מחירATL של 0.950398 USD.
מהו נפח המסחר של DFX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DFX הוא -- USD.
האם DFX יעלה השנה?
DFX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DFX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
CoinDesk DeFi Select Index (DFX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.