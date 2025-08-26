CoinChef (CHEF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.071028$ 0.071028 $ 0.071028 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.92% שינוי מחיר (7D) +5.92%

CoinChef (CHEF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHEF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHEFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.071028, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHEF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CoinChef (CHEF) מידע שוק

שווי שוק $ 157.56K$ 157.56K $ 157.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 548.03K$ 548.03K $ 548.03K אספקת מחזור 287.50M 287.50M 287.50M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CoinChef הוא $ 157.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHEF הוא 287.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 548.03K.