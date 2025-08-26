Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.84 $ 2.84 $ 2.84 24 שעות נמוך $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.84$ 2.84 $ 2.84 גבוה 24 שעות $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 שיא כל הזמנים $ 3.68$ 3.68 $ 3.68 המחיר הנמוך ביותר $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.66% שינוי מחיר (1D) -5.70% שינוי מחיר (7D) -7.97% שינוי מחיר (7D) -7.97%

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) המחיר בזמן אמת של הוא $2.84. במהלך 24 השעות האחרונות, CBXRP נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.84 לבין שיא של $ 3.05, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBXRPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.91.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBXRP השתנה ב -1.66% במהלך השעה האחרונה, -5.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) מידע שוק

שווי שוק $ 37.50M$ 37.50M $ 37.50M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.50M$ 37.50M $ 37.50M אספקת מחזור 13.21M 13.21M 13.21M אספקה כוללת 13,209,394.655182 13,209,394.655182 13,209,394.655182

שווי השוק הנוכחי של Coinbase Wrapped XRP הוא $ 37.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBXRP הוא 13.21M, עם היצע כולל של 13209394.655182. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.50M.