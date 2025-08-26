עוד על CBETH

CBETH מידע על מחיר

CBETH מסמך לבן

CBETH אתר רשמי

CBETH טוקניומיקה

CBETH תחזית מחיר

Coinbase Wrapped Staked ETH סֵמֶל

Coinbase Wrapped Staked ETH מחיר (CBETH)

לא רשום

1 CBETH ל USDמחיר חי:

$4,815.36
-8.50%1D
mexc
USD
Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:43:35 (UTC+8)

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,815.33
24 שעות נמוך
$ 5,289.49
גבוה 24 שעות

$ 4,815.33
$ 5,289.49
$ 5,441.47
$ 1,036.96
-2.20%

-8.83%

+0.13%

+0.13%

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,805.69. במהלך 24 השעות האחרונות, CBETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,815.33 לבין שיא של $ 5,289.49, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,441.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,036.96.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBETH השתנה ב -2.20% במהלך השעה האחרונה, -8.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) מידע שוק

$ 616.03M
--
$ 1.80B
128.07K
373,334.0782232124
שווי השוק הנוכחי של Coinbase Wrapped Staked ETH הוא $ 616.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBETH הוא 128.07K, עם היצע כולל של 373334.0782232124. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.80B.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Coinbase Wrapped Staked ETHל USDהיה $ -465.452898029999.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinbase Wrapped Staked ETH ל USDהיה . $ +792.2944069710.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinbase Wrapped Staked ETH ל USDהיה $ +3,836.5043915260.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Coinbase Wrapped Staked ETHל USDהיה $ +1,864.8509931505045.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -465.452898029999-8.83%
30 ימים$ +792.2944069710+16.49%
60 ימים$ +3,836.5043915260+79.83%
90 ימים$ +1,864.8509931505045+63.41%

מה זהCoinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Coinbase Wrapped Staked ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Coinbase Wrapped Staked ETH.

בדוק את Coinbase Wrapped Staked ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

CBETH למטבעות מקומיים

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CBETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

כמה שווה Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) היום?
החי CBETHהמחיר ב USD הוא 4,805.69 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CBETH ל USD?
המחיר הנוכחי של CBETH ל USD הוא $ 4,805.69. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Coinbase Wrapped Staked ETH?
שווי השוק של CBETH הוא $ 616.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CBETH?
ההיצע במחזור של CBETH הוא 128.07K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CBETH?
‏‏CBETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,441.47 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CBETH?
CBETH ‏‏רשם מחירATL של 1,036.96 USD.
מהו נפח המסחר של CBETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CBETH הוא -- USD.
האם CBETH יעלה השנה?
CBETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CBETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:43:35 (UTC+8)

כתב ויתור

