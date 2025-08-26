Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,815.33 $ 4,815.33 $ 4,815.33 24 שעות נמוך $ 5,289.49 $ 5,289.49 $ 5,289.49 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,815.33$ 4,815.33 $ 4,815.33 גבוה 24 שעות $ 5,289.49$ 5,289.49 $ 5,289.49 שיא כל הזמנים $ 5,441.47$ 5,441.47 $ 5,441.47 המחיר הנמוך ביותר $ 1,036.96$ 1,036.96 $ 1,036.96 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.20% שינוי מחיר (1D) -8.83% שינוי מחיר (7D) +0.13% שינוי מחיר (7D) +0.13%

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,805.69. במהלך 24 השעות האחרונות, CBETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,815.33 לבין שיא של $ 5,289.49, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,441.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,036.96.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBETH השתנה ב -2.20% במהלך השעה האחרונה, -8.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) מידע שוק

שווי שוק $ 616.03M$ 616.03M $ 616.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.80B$ 1.80B $ 1.80B אספקת מחזור 128.07K 128.07K 128.07K אספקה כוללת 373,334.0782232124 373,334.0782232124 373,334.0782232124

שווי השוק הנוכחי של Coinbase Wrapped Staked ETH הוא $ 616.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBETH הוא 128.07K, עם היצע כולל של 373334.0782232124. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.80B.