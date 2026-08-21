Coinbase Tokenized Stock Defichain מחיר היום

מחיר Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.722061, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DCOIN ל USD הוא $ 0.722061 לכל DCOIN.

Coinbase Tokenized Stock Defichain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,468, עם היצע במחזור של 79.59K DCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, DCOIN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 227.35, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.273974.

ביצועים לטווח קצר, DCOIN נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.47.

Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 57.47K$ 57.47K $ 57.47K נפח (24 שעות) $ 0.47$ 0.47 $ 0.47 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.47K$ 57.47K $ 57.47K אספקת מחזור 79.59K 79.59K 79.59K אספקה כוללת 79,588.43317368 79,588.43317368 79,588.43317368

שווי השוק הנוכחי של Coinbase Tokenized Stock Defichain הוא $ 57.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.47. ההיצע במחזור של DCOIN הוא 79.59K, עם היצע כולל של 79588.43317368. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.47K.