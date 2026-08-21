Coinbase Global Inc ST0x מחיר היום

מחיר Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 171.46, עם שינוי של 3.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WTCOIN ל USD הוא $ 171.46 לכל WTCOIN.

Coinbase Global Inc ST0x כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 127,821, עם היצע במחזור של 745.47 WTCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, WTCOIN סחר בין $ 164.46 (נמוך) ל $ 186.95 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 801.44, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 139.9.

ביצועים לטווח קצר, WTCOIN נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +11.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 171.54K.

Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 127.82K$ 127.82K $ 127.82K נפח (24 שעות) $ 171.54K$ 171.54K $ 171.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 127.82K$ 127.82K $ 127.82K אספקת מחזור 745.47 745.47 745.47 אספקה כוללת 745.4663075228691 745.4663075228691 745.4663075228691

שווי השוק הנוכחי של Coinbase Global Inc ST0x הוא $ 127.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 171.54K. ההיצע במחזור של WTCOIN הוא 745.47, עם היצע כולל של 745.4663075228691. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.82K.