Coin98 Dollar מחיר (CUSD)
--
--
+1.26%
+1.26%
Coin98 Dollar (CUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.83034. במהלך 24 השעות האחרונות, CUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.446195.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Coin98 Dollar הוא $ 31.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUSD הוא 37.51K, עם היצע כולל של 37512.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.15K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Coin98 Dollarל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoin98 Dollar ל USDהיה . $ +0.0159920162.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoin98 Dollar ל USDהיה $ +0.0164541835.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Coin98 Dollarל USDהיה $ +0.0161348681637185.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ +0.0159920162
|+1.93%
|60 ימים
|$ +0.0164541835
|+1.98%
|90 ימים
|$ +0.0161348681637185
|+1.98%
CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).
