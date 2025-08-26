Coin98 Dollar (CUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 המחיר הנמוך ביותר $ 0.446195$ 0.446195 $ 0.446195 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.26% שינוי מחיר (7D) +1.26%

Coin98 Dollar (CUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.83034. במהלך 24 השעות האחרונות, CUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.446195.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coin98 Dollar (CUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 31.15K$ 31.15K $ 31.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.15K$ 31.15K $ 31.15K אספקת מחזור 37.51K 37.51K 37.51K אספקה כוללת 37,512.0 37,512.0 37,512.0

שווי השוק הנוכחי של Coin98 Dollar הוא $ 31.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUSD הוא 37.51K, עם היצע כולל של 37512.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.15K.