Cogito Finance סֵמֶל

Cogito Finance מחיר (CGV)

לא רשום

1 CGV ל USDמחיר חי:

$0.0049168
$0.0049168
-5.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Cogito Finance (CGV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:43:38 (UTC+8)

Cogito Finance (CGV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00490515
$ 0.00490515
24 שעות נמוך
$ 0.00524393
$ 0.00524393
גבוה 24 שעות

$ 0.00490515
$ 0.00490515

$ 0.00524393
$ 0.00524393

$ 0.302004
$ 0.302004

$ 0.00318066
$ 0.00318066

-1.68%

-5.65%

-7.35%

-7.35%

Cogito Finance (CGV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0049168. במהלך 24 השעות האחרונות, CGV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00490515 לבין שיא של $ 0.00524393, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.302004, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00318066.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGV השתנה ב -1.68% במהלך השעה האחרונה, -5.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cogito Finance (CGV) מידע שוק

$ 474.72K
$ 474.72K

--
----

$ 4.92M
$ 4.92M

96.55M
96.55M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cogito Finance הוא $ 474.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGV הוא 96.55M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.92M.

Cogito Finance (CGV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cogito Financeל USDהיה $ -0.000294476465809107.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCogito Finance ל USDהיה . $ -0.0009629036.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCogito Finance ל USDהיה $ -0.0007424697.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cogito Financeל USDהיה $ -0.002552532406104147.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000294476465809107-5.65%
30 ימים$ -0.0009629036-19.58%
60 ימים$ -0.0007424697-15.10%
90 ימים$ -0.002552532406104147-34.17%

מה זהCogito Finance (CGV)

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cogito Finance (CGV) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Cogito Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cogito Finance (CGV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cogito Finance (CGV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cogito Finance.

בדוק את Cogito Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

CGV למטבעות מקומיים

Cogito Finance (CGV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cogito Finance (CGV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CGV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cogito Finance (CGV)

כמה שווה Cogito Finance (CGV) היום?
החי CGVהמחיר ב USD הוא 0.0049168 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CGV ל USD?
המחיר הנוכחי של CGV ל USD הוא $ 0.0049168. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cogito Finance?
שווי השוק של CGV הוא $ 474.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CGV?
ההיצע במחזור של CGV הוא 96.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CGV?
‏‏CGV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.302004 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CGV?
CGV ‏‏רשם מחירATL של 0.00318066 USD.
מהו נפח המסחר של CGV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CGV הוא -- USD.
האם CGV יעלה השנה?
CGV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CGV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:43:38 (UTC+8)

