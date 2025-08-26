Cogito Finance (CGV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00490515 גבוה 24 שעות $ 0.00524393 שיא כל הזמנים $ 0.302004 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00318066 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.68% שינוי מחיר (1D) -5.65% שינוי מחיר (7D) -7.35%

Cogito Finance (CGV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0049168. במהלך 24 השעות האחרונות, CGV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00490515 לבין שיא של $ 0.00524393, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.302004, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00318066.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGV השתנה ב -1.68% במהלך השעה האחרונה, -5.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cogito Finance (CGV) מידע שוק

שווי שוק $ 474.72K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.92M אספקת מחזור 96.55M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cogito Finance הוא $ 474.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGV הוא 96.55M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.92M.