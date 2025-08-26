עוד על COGE

Coge Coin סֵמֶל

Coge Coin מחיר (COGE)

1 COGE ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Coge Coin (COGE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:49:56 (UTC+8)

Coge Coin (COGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

Coge Coin (COGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COGE השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -6.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coge Coin (COGE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Coge Coin הוא $ 4.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COGE הוא 996.24M, עם היצע כולל של 996238911.593157. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.99K.

Coge Coin (COGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Coge Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoge Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoge Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Coge Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.20%
30 ימים$ 0-7.46%
60 ימים$ 0+2.64%
90 ימים$ 0--

מה זהCoge Coin (COGE)

Coge coin is a coin challenging dogecoins boomer status. Let the coge rule

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Coge Coin (COGE) משאב

Coge Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Coge Coin (COGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Coge Coin (COGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Coge Coin.

בדוק את Coge Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

COGE למטבעות מקומיים

Coge Coin (COGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Coge Coin (COGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Coge Coin (COGE)

כמה שווה Coge Coin (COGE) היום?
החי COGEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COGE ל USD?
המחיר הנוכחי של COGE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Coge Coin?
שווי השוק של COGE הוא $ 4.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COGE?
ההיצע במחזור של COGE הוא 996.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COGE?
‏‏COGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COGE?
COGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של COGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COGE הוא -- USD.
האם COGE יעלה השנה?
COGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:49:56 (UTC+8)

