Codex Multichain (CODEX) מידע על מחיר (USD)

Codex Multichain (CODEX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00152069. במהלך 24 השעות האחרונות, CODEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00151833 לבין שיא של $ 0.0016874, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CODEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07168, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CODEX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Codex Multichain (CODEX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Codex Multichain הוא $ 152.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CODEX הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 152.07K.