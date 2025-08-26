Coconut Chicken ($CCC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00153297$ 0.00153297 $ 0.00153297 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.92% שינוי מחיר (1D) -4.35% שינוי מחיר (7D) -5.24% שינוי מחיר (7D) -5.24%

Coconut Chicken ($CCC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $CCC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $CCCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00153297, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $CCC השתנה ב -0.92% במהלך השעה האחרונה, -4.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coconut Chicken ($CCC) מידע שוק

שווי שוק $ 329.35K$ 329.35K $ 329.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 329.35K$ 329.35K $ 329.35K אספקת מחזור 9.34B 9.34B 9.34B אספקה כוללת 9,339,544,772.463472 9,339,544,772.463472 9,339,544,772.463472

שווי השוק הנוכחי של Coconut Chicken הוא $ 329.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $CCC הוא 9.34B, עם היצע כולל של 9339544772.463472. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 329.35K.