COCO Community (COCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00178461 גבוה 24 שעות $ 0.00192274 שיא כל הזמנים $ 0.02247104 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00149001 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.43% שינוי מחיר (1D) -5.56% שינוי מחיר (7D) -2.10%

COCO Community (COCO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00180545. במהלך 24 השעות האחרונות, COCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00178461 לבין שיא של $ 0.00192274, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02247104, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00149001.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COCO השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -5.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COCO Community (COCO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.53K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.78K אספקת מחזור 848.57K אספקה כוללת 2,095,868.0

שווי השוק הנוכחי של COCO Community הוא $ 1.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COCO הוא 848.57K, עם היצע כולל של 2095868.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.78K.