COCO Community סֵמֶל

COCO Community מחיר (COCO)

לא רשום

1 COCO ל USDמחיר חי:

$0.00180545
$0.00180545$0.00180545
-5.50%1D
USD
COCO Community (COCO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:49:49 (UTC+8)

COCO Community (COCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00178461
$ 0.00178461$ 0.00178461
24 שעות נמוך
$ 0.00192274
$ 0.00192274$ 0.00192274
גבוה 24 שעות

$ 0.00178461
$ 0.00178461$ 0.00178461

$ 0.00192274
$ 0.00192274$ 0.00192274

$ 0.02247104
$ 0.02247104$ 0.02247104

$ 0.00149001
$ 0.00149001$ 0.00149001

-0.43%

-5.56%

-2.10%

-2.10%

COCO Community (COCO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00180545. במהלך 24 השעות האחרונות, COCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00178461 לבין שיא של $ 0.00192274, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02247104, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00149001.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COCO השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -5.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COCO Community (COCO) מידע שוק

$ 1.53K
$ 1.53K$ 1.53K

--
----

$ 3.78K
$ 3.78K$ 3.78K

848.57K
848.57K 848.57K

2,095,868.0
2,095,868.0 2,095,868.0

שווי השוק הנוכחי של COCO Community הוא $ 1.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COCO הוא 848.57K, עם היצע כולל של 2095868.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.78K.

COCO Community (COCO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של COCO Communityל USDהיה $ -0.000106314459720119.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCOCO Community ל USDהיה . $ -0.0000637740.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCOCO Community ל USDהיה $ -0.0006044345.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של COCO Communityל USDהיה $ -0.005242376084506174.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000106314459720119-5.56%
30 ימים$ -0.0000637740-3.53%
60 ימים$ -0.0006044345-33.47%
90 ימים$ -0.005242376084506174-74.38%

מה זהCOCO Community (COCO)

COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community.

COCO Community (COCO) משאב

האתר הרשמי

COCO Communityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה COCO Community (COCO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות COCO Community (COCO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור COCO Community.

בדוק את COCO Community תחזית המחיר עכשיו‏!

COCO למטבעות מקומיים

COCO Community (COCO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של COCO Community (COCO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COCO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על COCO Community (COCO)

כמה שווה COCO Community (COCO) היום?
החי COCOהמחיר ב USD הוא 0.00180545 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COCO ל USD?
המחיר הנוכחי של COCO ל USD הוא $ 0.00180545. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של COCO Community?
שווי השוק של COCO הוא $ 1.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COCO?
ההיצע במחזור של COCO הוא 848.57K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COCO?
‏‏COCO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02247104 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COCO?
COCO ‏‏רשם מחירATL של 0.00149001 USD.
מהו נפח המסחר של COCO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COCO הוא -- USD.
האם COCO יעלה השנה?
COCO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COCO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
