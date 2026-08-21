CockCardano מחיר היום

מחיר CockCardano (COCK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00102952, עם שינוי של 17.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COCK ל USD הוא $ 0.00102952 לכל COCK.

CockCardano כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,029,522, עם היצע במחזור של 1.00B COCK. ב‑24 השעות האחרונות, COCK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00103314 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00738664, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COCK נע ב +0.60% בשעה האחרונה ו +28.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 774.49.

CockCardano (COCK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M נפח (24 שעות) $ 774.49$ 774.49 $ 774.49 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CockCardano הוא $ 1.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 774.49. ההיצע במחזור של COCK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.03M.