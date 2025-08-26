Cockapoo (CPOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -0.02%

Cockapoo (CPOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CPOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPOO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cockapoo (CPOO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.51K$ 1.51K $ 1.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K אספקת מחזור 13.07B 13.07B 13.07B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Cockapoo הוא $ 1.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CPOO הוא 13.07B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.55K.