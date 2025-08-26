עוד על CPOO

Cockapoo

Cockapoo מחיר (CPOO)

1 CPOO ל USDמחיר חי:

Cockapoo (CPOO) טבלת מחירים חיה
Cockapoo (CPOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
גבוה 24 שעות

Cockapoo (CPOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CPOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPOO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cockapoo (CPOO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Cockapoo הוא $ 1.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CPOO הוא 13.07B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.55K.

Cockapoo (CPOO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cockapooל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCockapoo ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCockapoo ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cockapooל USDהיה $ 0.

תְקוּפָה לשנות (USD) לשנות (%)
הַיוֹם $ 0 +0.04%
30 ימים $ 0 -0.02%
60 ימים $ 0 -0.03%
90 ימים $ 0 --

מה זה Cockapoo (CPOO)

Cockapoo is a new type of crypto coin. Born from the mix of a cocker-spaniel and poodle, Cockapoo is here to prove that we are the best dog token in the crypto-verse. We are launching our mobile app Cpoo where users can request pooper scoopers to clean up dog poop. The Cpoo app will be powered solely by our crypto token $CPOO. Cockapoo is a deflationary token with static reflection that rewards holders so, the more poop that is scooped on the app, the more Cockapoo coins added to your wallet. Simply hold Cockapoo and 2% from each transaction is automatically redistributed to the Cockapoo holders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cockapoo (CPOO) משאב

האתר הרשמי

Cockapoo תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cockapoo (CPOO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cockapoo (CPOO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cockapoo.

בדוק את Cockapoo תחזית המחיר עכשיו‏!

CPOO למטבעות מקומיים

Cockapoo (CPOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cockapoo (CPOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CPOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cockapoo (CPOO)

כמה שווה Cockapoo (CPOO) היום?
החי CPOOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CPOO ל USD?
המחיר הנוכחי של CPOO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cockapoo?
שווי השוק של CPOO הוא $ 1.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CPOO?
ההיצע במחזור של CPOO הוא 13.07B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CPOO?
‏‏CPOO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CPOO?
CPOO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CPOO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CPOO הוא -- USD.
האם CPOO יעלה השנה?
CPOO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CPOO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.