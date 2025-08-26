CNH Tether (CNHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.432049$ 0.432049 $ 0.432049 המחיר הנמוך ביותר $ 0.099129$ 0.099129 $ 0.099129 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

CNH Tether (CNHT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.1081. במהלך 24 השעות האחרונות, CNHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CNHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.432049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.099129.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CNHT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CNH Tether (CNHT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 20.50M 20.50M 20.50M אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של CNH Tether הוא $ 2.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CNHT הוא 20.50M, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.