CNH Tether מחיר (CNHT)

1 CNHT ל USDמחיר חי:

$0.1081
$0.1081
0.00%1D
CNH Tether (CNHT) טבלת מחירים חיה
CNH Tether (CNHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.432049
$ 0.432049

$ 0.099129
$ 0.099129

CNH Tether (CNHT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.1081. במהלך 24 השעות האחרונות, CNHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CNHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.432049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.099129.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CNHT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CNH Tether (CNHT) מידע שוק

$ 2.22M
$ 2.22M

$ 0.00
$ 0.00

20.50M
20.50M

שווי השוק הנוכחי של CNH Tether הוא $ 2.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CNHT הוא 20.50M, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.

CNH Tether (CNHT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CNH Tetherל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCNH Tether ל USDהיה . $ -0.0215402870.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCNH Tether ל USDהיה $ -0.0508695899.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CNH Tetherל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0215402870-19.92%
60 ימים$ -0.0508695899-47.05%
90 ימים$ 0--

מה זהCNH Tether (CNHT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

CNH Tether (CNHT) משאב

האתר הרשמי

CNH Tetherתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CNH Tether (CNHT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CNH Tether (CNHT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CNH Tether.

בדוק את CNH Tether תחזית המחיר עכשיו‏!

CNHT למטבעות מקומיים

CNH Tether (CNHT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CNH Tether (CNHT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CNHT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CNH Tether (CNHT)

כמה שווה CNH Tether (CNHT) היום?
החי CNHTהמחיר ב USD הוא 0.1081 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CNHT ל USD?
המחיר הנוכחי של CNHT ל USD הוא $ 0.1081. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CNH Tether?
שווי השוק של CNHT הוא $ 2.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CNHT?
ההיצע במחזור של CNHT הוא 20.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CNHT?
‏‏CNHT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.432049 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CNHT?
CNHT ‏‏רשם מחירATL של 0.099129 USD.
מהו נפח המסחר של CNHT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CNHT הוא -- USD.
האם CNHT יעלה השנה?
CNHT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CNHT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
CNH Tether (CNHT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.