ClubMoon (CLUBMOON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00291756 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.62% שינוי מחיר (1D) -2.25% שינוי מחיר (7D) +7.58%

ClubMoon (CLUBMOON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLUBMOON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLUBMOONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00291756, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLUBMOON השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ClubMoon (CLUBMOON) מידע שוק

שווי שוק $ 146.37K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 146.37K אספקת מחזור 847.26M אספקה כוללת 847,261,109.651946

שווי השוק הנוכחי של ClubMoon הוא $ 146.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLUBMOON הוא 847.26M, עם היצע כולל של 847261109.651946. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.37K.