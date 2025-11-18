Club Atletico Independiente Fan Token מחיר היום

מחיר Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.03347689, עם שינוי של 0.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAI ל USD הוא $ 0.03347689 לכל CAI.

Club Atletico Independiente Fan Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,168, עם היצע במחזור של 1.44M CAI. ב‑24 השעות האחרונות, CAI סחר בין $ 0.03219406 (נמוך) ל $ 0.03369078 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 9.54, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02863941.

ביצועים לטווח קצר, CAI נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -6.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) מידע שוק

שווי שוק $ 48.17K$ 48.17K $ 48.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 167.38K$ 167.38K $ 167.38K אספקת מחזור 1.44M 1.44M 1.44M אספקה כוללת 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Club Atletico Independiente Fan Token הוא $ 48.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAI הוא 1.44M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 167.38K.