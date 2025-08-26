עוד על CLOWN

ClownWorld סֵמֶל

ClownWorld מחיר (CLOWN)

לא רשום

1 CLOWN ל USDמחיר חי:

--
----
-4.80%1D
USD
ClownWorld (CLOWN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:49:27 (UTC+8)

ClownWorld (CLOWN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00138925
$ 0.00138925$ 0.00138925

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.87%

-36.39%

-36.39%

ClownWorld (CLOWN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLOWN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLOWNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00138925, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLOWN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-36.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ClownWorld (CLOWN) מידע שוק

$ 9.42K
$ 9.42K$ 9.42K

--
----

$ 9.42K
$ 9.42K$ 9.42K

987.31M
987.31M 987.31M

987,305,434.6940638
987,305,434.6940638 987,305,434.6940638

שווי השוק הנוכחי של ClownWorld הוא $ 9.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLOWN הוא 987.31M, עם היצע כולל של 987305434.6940638. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.42K.

ClownWorld (CLOWN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ClownWorldל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלClownWorld ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלClownWorld ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ClownWorldל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.87%
30 ימים$ 0+47.92%
60 ימים$ 0+77.60%
90 ימים$ 0--

מה זהClownWorld (CLOWN)

We are a Solana memecoin based around the clown world meme, which is frequently used by Elon Musk on X to suggest how absurd many things in todays mainstream news, politics and culture are. With dozens and dozens of large accounts on X posting about these topics daily, this is a topic that is starting to gain widespread attention as more people wake up to the nonsensical information fed to them by the mainstream media and say to themselves, "that is ridiculous!" We are the first ClownWorld memecoin to be created and continue to grow through investment of time, energy and money by the developer and community. We plan to become a 'household name' memecoin in time.

ClownWorld (CLOWN) משאב

האתר הרשמי

ClownWorldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ClownWorld (CLOWN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ClownWorld (CLOWN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ClownWorld.

בדוק את ClownWorld תחזית המחיר עכשיו‏!

CLOWN למטבעות מקומיים

ClownWorld (CLOWN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ClownWorld (CLOWN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLOWN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ClownWorld (CLOWN)

כמה שווה ClownWorld (CLOWN) היום?
החי CLOWNהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CLOWN ל USD?
המחיר הנוכחי של CLOWN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ClownWorld?
שווי השוק של CLOWN הוא $ 9.42K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CLOWN?
ההיצע במחזור של CLOWN הוא 987.31M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CLOWN?
‏‏CLOWN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00138925 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CLOWN?
CLOWN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CLOWN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CLOWN הוא -- USD.
האם CLOWN יעלה השנה?
CLOWN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CLOWN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:49:27 (UTC+8)

