Clover Finance מחיר היום

מחיר Clover Finance (CLV) בזמן אמת היום הוא $ 0.00207755, עם שינוי של 4.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLV ל USD הוא $ 0.00207755 לכל CLV.

Clover Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,543,215, עם היצע במחזור של 1.22B CLV. ב‑24 השעות האחרונות, CLV סחר בין $ 0.00199628 (נמוך) ל $ 0.00212362 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.88, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00126462.

ביצועים לטווח קצר, CLV נע ב +1.00% בשעה האחרונה ו +5.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 83.63K.

Clover Finance (CLV) מידע שוק

שווי שוק $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M נפח (24 שעות) $ 83.63K$ 83.63K $ 83.63K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.16M$ 4.16M $ 4.16M אספקת מחזור 1.22B 1.22B 1.22B אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Clover Finance הוא $ 2.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 83.63K. ההיצע במחזור של CLV הוא 1.22B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.16M.