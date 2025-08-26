CLOSED (CLOSED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.63% שינוי מחיר (7D) -2.42%

CLOSED (CLOSED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLOSED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLOSEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLOSED השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CLOSED (CLOSED) מידע שוק

שווי שוק $ 746.51K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 746.51K אספקת מחזור 2.51B אספקה כוללת 2,513,694,140.226304

שווי השוק הנוכחי של CLOSED הוא $ 746.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLOSED הוא 2.51B, עם היצע כולל של 2513694140.226304. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 746.51K.