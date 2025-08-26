Cloakcoin (CLOAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 31.28 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00301783 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.09%

Cloakcoin (CLOAK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04523295. במהלך 24 השעות האחרונות, CLOAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLOAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 31.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00301783.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLOAK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cloakcoin (CLOAK) מידע שוק

שווי שוק $ 274.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 274.52K אספקת מחזור 6.07M אספקה כוללת 6,069,097.50813836

שווי השוק הנוכחי של Cloakcoin הוא $ 274.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLOAK הוא 6.07M, עם היצע כולל של 6069097.50813836. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 274.52K.