Clippy PFP Cult מחיר היום

מחיר Clippy PFP Cult (CLIPPY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLIPPY ל USD הוא $ 0 לכל CLIPPY.

Clippy PFP Cult כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,218, עם היצע במחזור של 999.75M CLIPPY. ב‑24 השעות האחרונות, CLIPPY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03295325, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLIPPY נע ב +0.45% בשעה האחרונה ו +22.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Clippy PFP Cult (CLIPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 45.22K$ 45.22K $ 45.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.22K$ 45.22K $ 45.22K אספקת מחזור 999.75M 999.75M 999.75M אספקה כוללת 999,746,195.642523 999,746,195.642523 999,746,195.642523

שווי השוק הנוכחי של Clippy PFP Cult הוא $ 45.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLIPPY הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999746195.642523. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.22K.