ClinTex CTi (CTI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.390233$ 0.390233 $ 0.390233 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

ClinTex CTi (CTI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CTI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.390233, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ClinTex CTi (CTI) מידע שוק

שווי שוק $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.48K$ 31.48K $ 31.48K אספקת מחזור 83.29M 83.29M 83.29M אספקה כוללת 191,311,840.0 191,311,840.0 191,311,840.0

שווי השוק הנוכחי של ClinTex CTi הוא $ 13.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTI הוא 83.29M, עם היצע כולל של 191311840.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.48K.