Clicking Cat סֵמֶל

Clicking Cat מחיר (CLICK)

לא רשום

1 CLICK ל USDמחיר חי:

--
----
-5.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Clicking Cat (CLICK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:16:33 (UTC+8)

Clicking Cat (CLICK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-5.91%

+3.08%

+3.08%

Clicking Cat (CLICK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLICK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLICKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLICK השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Clicking Cat (CLICK) מידע שוק

$ 10.99K
$ 10.99K$ 10.99K

--
----

$ 10.99K
$ 10.99K$ 10.99K

999.66M
999.66M 999.66M

999,656,008.71077
999,656,008.71077 999,656,008.71077

שווי השוק הנוכחי של Clicking Cat הוא $ 10.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLICK הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999656008.71077. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.99K.

Clicking Cat (CLICK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Clicking Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלClicking Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלClicking Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Clicking Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.91%
30 ימים$ 0+9.09%
60 ימים$ 0+23.66%
90 ימים$ 0--

מה זהClicking Cat (CLICK)

CLICK is a meme project celebrating one of the most famous cat gifs of all time. An ordinary cat, who did not choose his calling, rather his calling chose him, suddenly realized that if he doesn't take matters to his own hands he will not achieve his life goals. He has taken action, and immediately got to work. The cat's work never ends, he clicks to eternity trying to reach his ultimate high meaning in life. It is a metaphore of our own journey, chasing our dreams, looking for a calling, always feeling it's one click away.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Clicking Cat (CLICK) משאב

האתר הרשמי

Clicking Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Clicking Cat (CLICK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Clicking Cat (CLICK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Clicking Cat.

בדוק את Clicking Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

CLICK למטבעות מקומיים

Clicking Cat (CLICK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Clicking Cat (CLICK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLICK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Clicking Cat (CLICK)

כמה שווה Clicking Cat (CLICK) היום?
החי CLICKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CLICK ל USD?
המחיר הנוכחי של CLICK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Clicking Cat?
שווי השוק של CLICK הוא $ 10.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CLICK?
ההיצע במחזור של CLICK הוא 999.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CLICK?
‏‏CLICK השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CLICK?
CLICK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CLICK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CLICK הוא -- USD.
האם CLICK יעלה השנה?
CLICK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CLICK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:16:33 (UTC+8)

