Clicking Cat (CLICK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -5.91% שינוי מחיר (7D) +3.08% שינוי מחיר (7D) +3.08%

Clicking Cat (CLICK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLICK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLICKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLICK השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Clicking Cat (CLICK) מידע שוק

שווי שוק $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K אספקת מחזור 999.66M 999.66M 999.66M אספקה כוללת 999,656,008.71077 999,656,008.71077 999,656,008.71077

שווי השוק הנוכחי של Clicking Cat הוא $ 10.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLICK הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999656008.71077. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.99K.