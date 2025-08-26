ClearDAO (CLH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.748251$ 0.748251 $ 0.748251 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.57% שינוי מחיר (1D) -8.13% שינוי מחיר (7D) -22.44% שינוי מחיר (7D) -22.44%

ClearDAO (CLH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.748251, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLH השתנה ב -3.57% במהלך השעה האחרונה, -8.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ClearDAO (CLH) מידע שוק

שווי שוק $ 71.77K$ 71.77K $ 71.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.43K$ 84.43K $ 84.43K אספקת מחזור 531.55M 531.55M 531.55M אספקה כוללת 625,357,143.0 625,357,143.0 625,357,143.0

שווי השוק הנוכחי של ClearDAO הוא $ 71.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLH הוא 531.55M, עם היצע כולל של 625357143.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.43K.