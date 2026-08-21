CleanSpark xStock מחיר היום

מחיר CleanSpark xStock (CLSKX) בזמן אמת היום הוא $ 16.61, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLSKX ל USD הוא $ 16.61 לכל CLSKX.

CleanSpark xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 134,508, עם היצע במחזור של 8.10K CLSKX. ב‑24 השעות האחרונות, CLSKX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 18.25, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 12.43.

ביצועים לטווח קצר, CLSKX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.02K.

CleanSpark xStock (CLSKX) מידע שוק

שווי שוק $ 134.51K$ 134.51K $ 134.51K נפח (24 שעות) $ 2.02K$ 2.02K $ 2.02K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.54M$ 125.54M $ 125.54M אספקת מחזור 8.10K 8.10K 8.10K אספקה כוללת 7,556,394.977425723 7,556,394.977425723 7,556,394.977425723

שווי השוק הנוכחי של CleanSpark xStock הוא $ 134.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.02K. ההיצע במחזור של CLSKX הוא 8.10K, עם היצע כולל של 7556394.977425723. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.54M.