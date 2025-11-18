Clean Food מחיר היום

מחיר Clean Food (CF) בזמן אמת היום הוא $ 0.00186903, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CF ל USD הוא $ 0.00186903 לכל CF.

Clean Food כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 164,475, עם היצע במחזור של 88.00M CF. ב‑24 השעות האחרונות, CF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03350273, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CF נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Clean Food (CF) מידע שוק

שווי שוק $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K אספקת מחזור 88.00M 88.00M 88.00M אספקה כוללת 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Clean Food הוא $ 164.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CF הוא 88.00M, עם היצע כולל של 88000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 164.48K.