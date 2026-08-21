Claynosaurz Strategy מחיר היום

מחיר Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CNZSTRAT ל USD הוא $ 0 לכל CNZSTRAT.

Claynosaurz Strategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 54,635, עם היצע במחזור של 545.96M CNZSTRAT. ב‑24 השעות האחרונות, CNZSTRAT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00188256, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CNZSTRAT נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 63.58.

Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) מידע שוק

שווי שוק $ 54.64K$ 54.64K $ 54.64K נפח (24 שעות) $ 63.58$ 63.58 $ 63.58 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.64K$ 54.64K $ 54.64K אספקת מחזור 545.96M 545.96M 545.96M אספקה כוללת 545,959,347.1942501 545,959,347.1942501 545,959,347.1942501

שווי השוק הנוכחי של Claynosaurz Strategy הוא $ 54.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 63.58. ההיצע במחזור של CNZSTRAT הוא 545.96M, עם היצע כולל של 545959347.1942501. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.64K.