clawville World מחיר היום

מחיר clawville World (CLAWVILLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAWVILLE ל USD הוא $ 0 לכל CLAWVILLE.

clawville World כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 72,862, עם היצע במחזור של 999.94M CLAWVILLE. ב‑24 השעות האחרונות, CLAWVILLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAWVILLE נע ב +0.32% בשעה האחרונה ו +9.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

clawville World (CLAWVILLE) מידע שוק

שווי שוק $ 72.86K$ 72.86K $ 72.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.86K$ 72.86K $ 72.86K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,943,749.967322 999,943,749.967322 999,943,749.967322

שווי השוק הנוכחי של clawville World הוא $ 72.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAWVILLE הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999943749.967322. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.86K.