Claude Crab מחיר היום

מחיר Claude Crab (CRABAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00154742, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRABAI ל USD הוא $ 0.00154742 לכל CRABAI.

Claude Crab כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,700,495, עם היצע במחזור של 9.50B CRABAI. ב‑24 השעות האחרונות, CRABAI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00405266, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00154662.

ביצועים לטווח קצר, CRABAI נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 24.65.

Claude Crab (CRABAI) מידע שוק

שווי שוק $ 14.70M$ 14.70M $ 14.70M נפח (24 שעות) $ 24.65$ 24.65 $ 24.65 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M אספקת מחזור 9.50B 9.50B 9.50B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Claude Crab הוא $ 14.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.65. ההיצע במחזור של CRABAI הוא 9.50B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.47M.