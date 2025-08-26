Clashub (CLASH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00107865 $ 0.00107865 $ 0.00107865 24 שעות נמוך $ 0.00108915 $ 0.00108915 $ 0.00108915 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00107865$ 0.00107865 $ 0.00107865 גבוה 24 שעות $ 0.00108915$ 0.00108915 $ 0.00108915 שיא כל הזמנים $ 0.01936885$ 0.01936885 $ 0.01936885 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -0.06% שינוי מחיר (7D) +7.82% שינוי מחיר (7D) +7.82%

Clashub (CLASH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00108404. במהלך 24 השעות האחרונות, CLASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00107865 לבין שיא של $ 0.00108915, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01936885, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLASH השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Clashub (CLASH) מידע שוק

שווי שוק $ 320.07K$ 320.07K $ 320.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 975.63K$ 975.63K $ 975.63K אספקת מחזור 295.26M 295.26M 295.26M אספקה כוללת 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Clashub הוא $ 320.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLASH הוא 295.26M, עם היצע כולל של 900000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 975.63K.