Clash of Lilliput סֵמֶל

Clash of Lilliput מחיר (COL)

לא רשום

1 COL ל USDמחיר חי:

$0.301816
$0.301816
+25.60%1D
USD
Clash of Lilliput (COL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:06:01 (UTC+8)

Clash of Lilliput (COL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.240244
$ 0.240244
24 שעות נמוך
$ 0.331725
$ 0.331725
גבוה 24 שעות

$ 0.240244
$ 0.240244

$ 0.331725
$ 0.331725

$ 5.12
$ 5.12

$ 0.100384
$ 0.100384

-5.38%

+25.63%

+71.92%

+71.92%

Clash of Lilliput (COL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.301816. במהלך 24 השעות האחרונות, COL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.240244 לבין שיא של $ 0.331725, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.100384.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COL השתנה ב -5.38% במהלך השעה האחרונה, +25.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+71.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Clash of Lilliput (COL) מידע שוק

$ 24.77M
$ 24.77M

--
--

$ 301.82M
$ 301.82M

82.07M
82.07M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Clash of Lilliput הוא $ 24.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COL הוא 82.07M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 301.82M.

Clash of Lilliput (COL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Clash of Lilliputל USDהיה $ +0.061572.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלClash of Lilliput ל USDהיה . $ +0.2671768493.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלClash of Lilliput ל USDהיה $ +0.5656798150.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Clash of Lilliputל USDהיה $ +0.10349874748830595.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.061572+25.63%
30 ימים$ +0.2671768493+88.52%
60 ימים$ +0.5656798150+187.43%
90 ימים$ +0.10349874748830595+52.19%

מה זהClash of Lilliput (COL)

An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world.

Clash of Lilliput (COL) משאב

האתר הרשמי

Clash of Lilliputתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Clash of Lilliput (COL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Clash of Lilliput (COL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Clash of Lilliput.

בדוק את Clash of Lilliput תחזית המחיר עכשיו‏!

COL למטבעות מקומיים

Clash of Lilliput (COL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Clash of Lilliput (COL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Clash of Lilliput (COL)

כמה שווה Clash of Lilliput (COL) היום?
החי COLהמחיר ב USD הוא 0.301816 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COL ל USD?
המחיר הנוכחי של COL ל USD הוא $ 0.301816. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Clash of Lilliput?
שווי השוק של COL הוא $ 24.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COL?
ההיצע במחזור של COL הוא 82.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COL?
‏‏COL השיג מחיר שיא (ATH) של 5.12 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COL?
COL ‏‏רשם מחירATL של 0.100384 USD.
מהו נפח המסחר של COL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COL הוא -- USD.
האם COL יעלה השנה?
COL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:06:01 (UTC+8)

