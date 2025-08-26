Clash of Lilliput (COL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.240244 $ 0.240244 $ 0.240244 24 שעות נמוך $ 0.331725 $ 0.331725 $ 0.331725 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.240244$ 0.240244 $ 0.240244 גבוה 24 שעות $ 0.331725$ 0.331725 $ 0.331725 שיא כל הזמנים $ 5.12$ 5.12 $ 5.12 המחיר הנמוך ביותר $ 0.100384$ 0.100384 $ 0.100384 שינוי מחיר (שעה אחת) -5.38% שינוי מחיר (1D) +25.63% שינוי מחיר (7D) +71.92% שינוי מחיר (7D) +71.92%

Clash of Lilliput (COL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.301816. במהלך 24 השעות האחרונות, COL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.240244 לבין שיא של $ 0.331725, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.100384.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COL השתנה ב -5.38% במהלך השעה האחרונה, +25.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+71.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Clash of Lilliput (COL) מידע שוק

שווי שוק $ 24.77M$ 24.77M $ 24.77M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 301.82M$ 301.82M $ 301.82M אספקת מחזור 82.07M 82.07M 82.07M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Clash of Lilliput הוא $ 24.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COL הוא 82.07M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 301.82M.