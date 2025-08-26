CLAPCAT ($CLAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00480693$ 0.00480693 $ 0.00480693 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.17% שינוי מחיר (1D) -14.60% שינוי מחיר (7D) -5.03% שינוי מחיר (7D) -5.03%

CLAPCAT ($CLAP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $CLAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $CLAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00480693, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $CLAP השתנה ב +1.17% במהלך השעה האחרונה, -14.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CLAPCAT ($CLAP) מידע שוק

שווי שוק $ 167.65K$ 167.65K $ 167.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 167.65K$ 167.65K $ 167.65K אספקת מחזור 795.00M 795.00M 795.00M אספקה כוללת 794,997,571.357482 794,997,571.357482 794,997,571.357482

שווי השוק הנוכחי של CLAPCAT הוא $ 167.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $CLAP הוא 795.00M, עם היצע כולל של 794997571.357482. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 167.65K.