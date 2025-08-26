City Tycoon Games (CTG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.675682$ 0.675682 $ 0.675682 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -20.29% שינוי מחיר (7D) -26.52% שינוי מחיר (7D) -26.52%

City Tycoon Games (CTG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CTG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.675682, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTG השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -20.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

City Tycoon Games (CTG) מידע שוק

שווי שוק $ 2.62K$ 2.62K $ 2.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 218.73K$ 218.73K $ 218.73K אספקת מחזור 12.00M 12.00M 12.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של City Tycoon Games הוא $ 2.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTG הוא 12.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.73K.