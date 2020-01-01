City Boys (TOONS) טוקנומיקה
City Boy - a male who is living his very best life and chasing the bag at all times without letting Hot Girls or any female get in the way. $TOONS is for all the City Boys chasing their bags. 0/0% taxes, 100% safu, a coin for the boys. "It takes a lot of courage to be that dog" . Step into the universe of City Boys $TOONS, where ambition meets the world of cryptocurrencies. Connect with like-minded individuals who understand the importance of chasing the bag without hesitation. Embrace the courage it takes to be a true City Boy and let your $TOONS pave the way to financial success.
Embodying finance, meme, and pop culture into one community known as City Boys $TOONS. Utilizing the viral social media trend of AI Cartoons, City Boys is a 0/0% tax token created for everyone.
City Boys (TOONS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור City Boys (TOONS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
City Boys (TOONS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של City Boys (TOONS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של TOONS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות TOONSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את TOONSטוקניומיקה, חקרו אתTOONSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.