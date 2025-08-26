Citadel by Virtuals (CITDEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00003157 $ 0.00003157 $ 0.00003157 24 שעות נמוך $ 0.00005263 $ 0.00005263 $ 0.00005263 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00003157$ 0.00003157 $ 0.00003157 גבוה 24 שעות $ 0.00005263$ 0.00005263 $ 0.00005263 שיא כל הזמנים $ 0.00330767$ 0.00330767 $ 0.00330767 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002443$ 0.00002443 $ 0.00002443 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22% שינוי מחיר (1D) -34.85% שינוי מחיר (7D) +10.29% שינוי מחיר (7D) +10.29%

Citadel by Virtuals (CITDEL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003371. במהלך 24 השעות האחרונות, CITDEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003157 לבין שיא של $ 0.00005263, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CITDELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00330767, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002443.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CITDEL השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -34.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Citadel by Virtuals (CITDEL) מידע שוק

שווי שוק $ 33.80K$ 33.80K $ 33.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.80K$ 33.80K $ 33.80K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Citadel by Virtuals הוא $ 33.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CITDEL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.80K.