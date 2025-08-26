עוד על CITDEL

CITDEL מידע על מחיר

CITDEL אתר רשמי

CITDEL טוקניומיקה

CITDEL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Citadel by Virtuals סֵמֶל

Citadel by Virtuals מחיר (CITDEL)

לא רשום

1 CITDEL ל USDמחיר חי:

--
----
-35.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Citadel by Virtuals (CITDEL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:35:54 (UTC+8)

Citadel by Virtuals (CITDEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003157
$ 0.00003157$ 0.00003157
24 שעות נמוך
$ 0.00005263
$ 0.00005263$ 0.00005263
גבוה 24 שעות

$ 0.00003157
$ 0.00003157$ 0.00003157

$ 0.00005263
$ 0.00005263$ 0.00005263

$ 0.00330767
$ 0.00330767$ 0.00330767

$ 0.00002443
$ 0.00002443$ 0.00002443

+0.22%

-34.85%

+10.29%

+10.29%

Citadel by Virtuals (CITDEL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003371. במהלך 24 השעות האחרונות, CITDEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003157 לבין שיא של $ 0.00005263, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CITDELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00330767, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002443.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CITDEL השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -34.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Citadel by Virtuals (CITDEL) מידע שוק

$ 33.80K
$ 33.80K$ 33.80K

--
----

$ 33.80K
$ 33.80K$ 33.80K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Citadel by Virtuals הוא $ 33.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CITDEL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.80K.

Citadel by Virtuals (CITDEL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Citadel by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCitadel by Virtuals ל USDהיה . $ -0.0000030533.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCitadel by Virtuals ל USDהיה $ -0.0000121958.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Citadel by Virtualsל USDהיה $ -0.00007637417551224863.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-34.85%
30 ימים$ -0.0000030533-9.05%
60 ימים$ -0.0000121958-36.17%
90 ימים$ -0.00007637417551224863-69.37%

מה זהCitadel by Virtuals (CITDEL)

Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Citadel by Virtuals (CITDEL) משאב

האתר הרשמי

Citadel by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Citadel by Virtuals (CITDEL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Citadel by Virtuals (CITDEL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Citadel by Virtuals.

בדוק את Citadel by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

CITDEL למטבעות מקומיים

Citadel by Virtuals (CITDEL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Citadel by Virtuals (CITDEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CITDEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Citadel by Virtuals (CITDEL)

כמה שווה Citadel by Virtuals (CITDEL) היום?
החי CITDELהמחיר ב USD הוא 0.00003371 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CITDEL ל USD?
המחיר הנוכחי של CITDEL ל USD הוא $ 0.00003371. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Citadel by Virtuals?
שווי השוק של CITDEL הוא $ 33.80K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CITDEL?
ההיצע במחזור של CITDEL הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CITDEL?
‏‏CITDEL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00330767 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CITDEL?
CITDEL ‏‏רשם מחירATL של 0.00002443 USD.
מהו נפח המסחר של CITDEL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CITDEL הוא -- USD.
האם CITDEL יעלה השנה?
CITDEL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CITDEL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:35:54 (UTC+8)

Citadel by Virtuals (CITDEL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.