Cisco xStock מחיר היום

מחיר Cisco xStock (CSCOX) בזמן אמת היום הוא $ 77.78, עם שינוי של 0.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CSCOX ל USD הוא $ 77.78 לכל CSCOX.

Cisco xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 267,617, עם היצע במחזור של 3.44K CSCOX. ב‑24 השעות האחרונות, CSCOX סחר בין $ 77.36 (נמוך) ל $ 79.25 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 79.94, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 65.89.

ביצועים לטווח קצר, CSCOX נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו +7.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cisco xStock (CSCOX) מידע שוק

שווי שוק $ 267.62K$ 267.62K $ 267.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M אספקת מחזור 3.44K 3.44K 3.44K אספקה כוללת 28,283.02293145555 28,283.02293145555 28,283.02293145555

שווי השוק הנוכחי של Cisco xStock הוא $ 267.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CSCOX הוא 3.44K, עם היצע כולל של 28283.02293145555. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.20M.