Circularity Finance סֵמֶל

Circularity Finance מחיר (CIFI)

לא רשום

1 CIFI ל USDמחיר חי:

$0.170924
$0.170924$0.170924
0.00%1D
mexc
USD
Circularity Finance (CIFI) טבלת מחירים חיה
Circularity Finance (CIFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 0.074419
$ 0.074419$ 0.074419

--

--

0.00%

0.00%

Circularity Finance (CIFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.170924. במהלך 24 השעות האחרונות, CIFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.074419.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIFI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Circularity Finance (CIFI) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 427.31K
$ 427.31K$ 427.31K

0.00
0.00 0.00

2,500,000.0
2,500,000.0 2,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Circularity Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIFI הוא 0.00, עם היצע כולל של 2500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 427.31K.

Circularity Finance (CIFI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Circularity Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCircularity Finance ל USDהיה . $ -0.0233434667.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCircularity Finance ל USDהיה $ -0.0714470524.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Circularity Financeל USDהיה $ +0.0712937386428046.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0233434667-13.65%
60 ימים$ -0.0714470524-41.80%
90 ימים$ +0.0712937386428046+71.56%

מה זהCircularity Finance (CIFI)

Circularity Finance is an innovative project positioned at the intersection of decentralized finance (DeFi) and sustainable development. It leverages blockchain technology to create a unique ecosystem that revolves around two utility tokens - CIFI and REFI. These tokens play a pivotal role in accessing various business micro-services and deploying Smart Assets, respectively, within the Circularity Finance ecosystem. The platform's architecture is built upon the principles regulatory on-boarding processes along with those favorable qualities of liquidity mining protocols, a concept rooted in DeFi, where liquidity providers are incentivized through token rewards. Circularity Finance extends this concept by integrating it with sustainability-focused mechanisms.

Circularity Finance (CIFI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Circularity Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Circularity Finance (CIFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Circularity Finance (CIFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Circularity Finance.

בדוק את Circularity Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

CIFI למטבעות מקומיים

Circularity Finance (CIFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Circularity Finance (CIFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CIFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Circularity Finance (CIFI)

כמה שווה Circularity Finance (CIFI) היום?
החי CIFIהמחיר ב USD הוא 0.170924 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CIFI ל USD?
המחיר הנוכחי של CIFI ל USD הוא $ 0.170924. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Circularity Finance?
שווי השוק של CIFI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CIFI?
ההיצע במחזור של CIFI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CIFI?
‏‏CIFI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.28 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CIFI?
CIFI ‏‏רשם מחירATL של 0.074419 USD.
מהו נפח המסחר של CIFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CIFI הוא -- USD.
האם CIFI יעלה השנה?
CIFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CIFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
