Circularity Finance (CIFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 המחיר הנמוך ביותר $ 0.074419$ 0.074419 $ 0.074419 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Circularity Finance (CIFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.170924. במהלך 24 השעות האחרונות, CIFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.074419.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIFI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Circularity Finance (CIFI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 427.31K$ 427.31K $ 427.31K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Circularity Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIFI הוא 0.00, עם היצע כולל של 2500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 427.31K.