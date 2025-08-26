Circular Protocol (CIRX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00427806 $ 0.00427806 $ 0.00427806 24 שעות נמוך $ 0.00441934 $ 0.00441934 $ 0.00441934 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00427806$ 0.00427806 $ 0.00427806 גבוה 24 שעות $ 0.00441934$ 0.00441934 $ 0.00441934 שיא כל הזמנים $ 0.02126615$ 0.02126615 $ 0.02126615 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.55% שינוי מחיר (1D) -1.23% שינוי מחיר (7D) -4.87% שינוי מחיר (7D) -4.87%

Circular Protocol (CIRX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00429768. במהלך 24 השעות האחרונות, CIRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00427806 לבין שיא של $ 0.00441934, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02126615, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIRX השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, -1.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Circular Protocol (CIRX) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.30B$ 4.30B $ 4.30B אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Circular Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIRX הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.30B.