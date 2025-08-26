עוד על CIRX

Circular Protocol מחיר (CIRX)

1 CIRX ל USDמחיר חי:

$0.00429768
-1.20%1D
-1.20%1D
Circular Protocol (CIRX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:40:44 (UTC+8)

Circular Protocol (CIRX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00427806
$ 0.00427806$ 0.00427806
24 שעות נמוך
$ 0.00441934
$ 0.00441934$ 0.00441934
גבוה 24 שעות

$ 0.00427806
$ 0.00427806$ 0.00427806

$ 0.00441934
$ 0.00441934$ 0.00441934

$ 0.02126615
$ 0.02126615$ 0.02126615

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

-1.23%

-4.87%

-4.87%

Circular Protocol (CIRX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00429768. במהלך 24 השעות האחרונות, CIRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00427806 לבין שיא של $ 0.00441934, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02126615, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIRX השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, -1.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Circular Protocol (CIRX) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 4.30B
$ 4.30B$ 4.30B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Circular Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIRX הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.30B.

Circular Protocol (CIRX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Circular Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCircular Protocol ל USDהיה . $ -0.0002965665.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCircular Protocol ל USDהיה $ +0.0001067943.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Circular Protocolל USDהיה $ +0.000036641978815558.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.23%
30 ימים$ -0.0002965665-6.90%
60 ימים$ +0.0001067943+2.48%
90 ימים$ +0.000036641978815558+0.86%

מה זהCircular Protocol (CIRX)

Circular is a next generation multi-chain Layer 1 blockchain, designed to empower developers, institutions, and creators to build compliant, decentralized, and equitable applications across Healthcare, DeSci, DeFi and GameFi sectors. Circular (CIRX) is integral to the Circular Blockchain, serving as the primary means for transaction fees and governance participation. Unlike typical smart contract tokens, CIRX is seamlessly integrated into the network's code, ensuring efficient transactions akin to Bitcoin's framework. Despite this, it remains versatile, interacting with smart contracts for various operations. Beyond transaction fees, CIRX is used for purchasing services and products within the ecosystem, with pricing available on our website. Additionally, it incentivizes node operators through block rewards, enhancing network security and efficiency. CIRX coin holders will have voting rights on key decisions related to the platform's development, including proposed changes to the protocol and future feature additions.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Circular Protocol (CIRX) משאב

Circular Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Circular Protocol (CIRX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Circular Protocol (CIRX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Circular Protocol.

בדוק את Circular Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

CIRX למטבעות מקומיים

Circular Protocol (CIRX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Circular Protocol (CIRX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CIRX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Circular Protocol (CIRX)

כמה שווה Circular Protocol (CIRX) היום?
החי CIRXהמחיר ב USD הוא 0.00429768 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CIRX ל USD?
המחיר הנוכחי של CIRX ל USD הוא $ 0.00429768. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Circular Protocol?
שווי השוק של CIRX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CIRX?
ההיצע במחזור של CIRX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CIRX?
‏‏CIRX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02126615 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CIRX?
CIRX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CIRX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CIRX הוא -- USD.
האם CIRX יעלה השנה?
CIRX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CIRX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:40:44 (UTC+8)

Circular Protocol (CIRX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.