Circuit LLM מחיר היום

מחיר Circuit LLM (CIRC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 21.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CIRC ל USD הוא $ 0 לכל CIRC.

Circuit LLM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,963.07, עם היצע במחזור של 989.97M CIRC. ב‑24 השעות האחרונות, CIRC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CIRC נע ב -1.36% בשעה האחרונה ו +4.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Circuit LLM (CIRC) מידע שוק

שווי שוק $ 14.96K$ 14.96K $ 14.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K אספקת מחזור 989.97M 989.97M 989.97M אספקה כוללת 999,970,087.757365 999,970,087.757365 999,970,087.757365

שווי השוק הנוכחי של Circuit LLM הוא $ 14.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIRC הוא 989.97M, עם היצע כולל של 999970087.757365. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.11K.