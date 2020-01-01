Cipher Protocol (CIPHER) טוקנומיקה
Cipher Protocol (CIPHER) מידע
Privacy-AI Optimization-Scalability Cipher Protocol is a next-generation layer one blockchain focused on delivering unparalleled privacy, security, and scalability. Leveraging technologies such as zk-SNARKs, Fully Homomorphic Encryption (FHE), and AI-driven network optimization, Cipher Protocol aims to redefine privacy in the Web3 era.
Why Choose Cipher Protocol?
Privacy First Advanced zk-SNARKs and FHE ensure user privacy, confidential transactions, and data protection.
AI-Driven Scalability AI manages network efficiency, predictive resource allocation, and smart contract security audits.
EVM Compatibility Compatible with EVM for seamless integration with Ethereum tools and dApps.
Seamless Interoperability Built on Ethereum, it enables cross-chain compatibility and privacy-preserving transactions.
Decentralized Governance Community-driven decision-making with AI-enhanced voting mechanisms.
Hybrid Consensus Combines PoS and zk-SNARKs for secure, efficient, and decentralized validation.
Use Case
Confidential Decentralized Finance
Anonymous Donations and Crowdfunding
Private Identity Management
Private Smart Contracts
Privacy-Preserving Cross-Border Payments
Cipher Protocol (CIPHER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cipher Protocol (CIPHER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Cipher Protocol (CIPHER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Cipher Protocol (CIPHER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CIPHER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CIPHERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CIPHERטוקניומיקה, חקרו אתCIPHERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.