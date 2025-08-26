עוד על CIPHER

Cipher Protocol סֵמֶל

Cipher Protocol מחיר (CIPHER)

לא רשום

1 CIPHER ל USDמחיר חי:

$0.00010808
$0.00010808$0.00010808
0.00%1D
mexc
USD
Cipher Protocol (CIPHER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:40:37 (UTC+8)

Cipher Protocol (CIPHER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0234094
$ 0.0234094$ 0.0234094

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cipher Protocol (CIPHER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CIPHER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIPHERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0234094, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIPHER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cipher Protocol (CIPHER) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.30
$ 18.30$ 18.30

$ 21.62K
$ 21.62K$ 21.62K

0.00
0.00 0.00

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cipher Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.30. ההיצע במחזור של CIPHER הוא 0.00, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.62K.

Cipher Protocol (CIPHER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cipher Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCipher Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCipher Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cipher Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-31.58%
60 ימים$ 0-12.89%
90 ימים$ 0--

מה זהCipher Protocol (CIPHER)

Privacy-AI Optimization-Scalability Cipher Protocol is a next-generation layer one blockchain focused on delivering unparalleled privacy, security, and scalability. Leveraging technologies such as zk-SNARKs, Fully Homomorphic Encryption (FHE), and AI-driven network optimization, Cipher Protocol aims to redefine privacy in the Web3 era. ### Why Choose Cipher Protocol? Privacy First Advanced zk-SNARKs and FHE ensure user privacy, confidential transactions, and data protection. AI-Driven Scalability AI manages network efficiency, predictive resource allocation, and smart contract security audits. EVM Compatibility Compatible with EVM for seamless integration with Ethereum tools and dApps. Seamless Interoperability Built on Ethereum, it enables cross-chain compatibility and privacy-preserving transactions. Decentralized Governance Community-driven decision-making with AI-enhanced voting mechanisms. Hybrid Consensus Combines PoS and zk-SNARKs for secure, efficient, and decentralized validation. ### Use Case Confidential Decentralized Finance Anonymous Donations and Crowdfunding Private Identity Management Private Smart Contracts Privacy-Preserving Cross-Border Payments

Cipher Protocol (CIPHER) משאב

CIPHER למטבעות מקומיים

Cipher Protocol (CIPHER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cipher Protocol (CIPHER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CIPHER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cipher Protocol (CIPHER)

כמה שווה Cipher Protocol (CIPHER) היום?
החי CIPHERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CIPHER ל USD?
המחיר הנוכחי של CIPHER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cipher Protocol?
שווי השוק של CIPHER הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CIPHER?
ההיצע במחזור של CIPHER הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CIPHER?
‏‏CIPHER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0234094 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CIPHER?
CIPHER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CIPHER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CIPHER הוא $ 18.30 USD.
האם CIPHER יעלה השנה?
CIPHER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CIPHER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:40:37 (UTC+8)

