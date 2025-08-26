Cipher Protocol (CIPHER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0234094$ 0.0234094 $ 0.0234094 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Cipher Protocol (CIPHER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CIPHER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIPHERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0234094, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIPHER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cipher Protocol (CIPHER) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 18.30$ 18.30 $ 18.30 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.62K$ 21.62K $ 21.62K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cipher Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.30. ההיצע במחזור של CIPHER הוא 0.00, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.62K.