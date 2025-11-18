Cicada Finance מחיר היום

מחיר Cicada Finance (LTCIC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00211057, עם שינוי של 4.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LTCIC ל USD הוא $ 0.00211057 לכל LTCIC.

Cicada Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,478,304, עם היצע במחזור של 2.61B LTCIC. ב‑24 השעות האחרונות, LTCIC סחר בין $ 0.00201821 (נמוך) ל $ 0.00222666 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00289418, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00201616.

ביצועים לטווח קצר, LTCIC נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו -2.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cicada Finance (LTCIC) מידע שוק

שווי שוק $ 5.48M$ 5.48M $ 5.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.02M$ 21.02M $ 21.02M אספקת מחזור 2.61B 2.61B 2.61B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cicada Finance הוא $ 5.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LTCIC הוא 2.61B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.02M.