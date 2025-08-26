Chutes (SN64) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 33.61 $ 33.61 $ 33.61 24 שעות נמוך $ 38.34 $ 38.34 $ 38.34 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 33.61$ 33.61 $ 33.61 גבוה 24 שעות $ 38.34$ 38.34 $ 38.34 שיא כל הזמנים $ 104.42$ 104.42 $ 104.42 המחיר הנמוך ביותר $ 33.72$ 33.72 $ 33.72 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.96% שינוי מחיר (1D) -11.96% שינוי מחיר (7D) -20.45% שינוי מחיר (7D) -20.45%

Chutes (SN64) המחיר בזמן אמת של הוא $33.61. במהלך 24 השעות האחרונות, SN64 נסחר בטווח שבין שפל של $ 33.61 לבין שיא של $ 38.34, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN64השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 104.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 33.72.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN64 השתנה ב -2.96% במהלך השעה האחרונה, -11.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chutes (SN64) מידע שוק

שווי שוק $ 78.94M$ 78.94M $ 78.94M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.94M$ 78.94M $ 78.94M אספקת מחזור 2.34M 2.34M 2.34M אספקה כוללת 2,340,966.42170112 2,340,966.42170112 2,340,966.42170112

שווי השוק הנוכחי של Chutes הוא $ 78.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN64 הוא 2.34M, עם היצע כולל של 2340966.42170112. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.94M.